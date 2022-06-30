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Во время выхода из Северодонецка ВСУ не потеряли ни одного бойца, - Гайдай

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Во время выхода из Северодонецка ВСУ не потеряли ни одного бойца, - Гайдай
Отход украинских защитников из Северодонецка был организован очень грамотно.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные выполнили задачу в Северодонецке на 200%, нанесли россиянам значительные потери в личном составе и технике. При этом во время отхода из города не было потеряно ни одного бойца, настолько все было грамотно организовано", - рассказал он.

Также Гайдай отметил, что российские оккупанты хаотично обстреливают Лисичанск.

"Дороги после обстрелов засыпаны осколками, на которых автомобили режут колеса. Случалось так, что руководитель городской военной администрации, добравшись до какого-то объекта, возвращаясь по той же улице, вынужден был менять резину, потому что улица была уже засыпана обломками мин", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются блокировать Лисичанск. Утром они ведут штурмовые действия вблизи нефтеперерабатывающего завода, – Гайдай. ФОТО

Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Ну, ось!
    А подолякські тролі верещали:
    "Всьо пропало! Бутусов всьо злив!"
  • Валентина Саюн c856325a
    Навіть прорив з Гірського провели з мінімальними втратами,дякуючи Ірису. Потім дізнаємося про Подвиг захисників. Українці неймовірні люди. Ніхто вас уже не залякає і не зламає .Боріться і перемагайте. Україна понад усе
  • Вова БК
    А що дорогоцінно для тебе: життя воїнів чи зброя. Вони і так їх десь нашкребали вже
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