Во время выхода из Северодонецка ВСУ не потеряли ни одного бойца, - Гайдай

Отход украинских защитников из Северодонецка был организован очень грамотно.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные выполнили задачу в Северодонецке на 200%, нанесли россиянам значительные потери в личном составе и технике. При этом во время отхода из города не было потеряно ни одного бойца, настолько все было грамотно организовано", - рассказал он.

Также Гайдай отметил, что российские оккупанты хаотично обстреливают Лисичанск.

"Дороги после обстрелов засыпаны осколками, на которых автомобили режут колеса. Случалось так, что руководитель городской военной администрации, добравшись до какого-то объекта, возвращаясь по той же улице, вынужден был менять резину, потому что улица была уже засыпана обломками мин", - объяснил он.

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