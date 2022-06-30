Новости • Агрессия России против Украины, Война

Враг эвакуировал остатки гарнизона из Змеиного и, вероятно, покинул остров - ОК "Південь"

12 61659
Враг эвакуировал остатки гарнизона из Змеиного и, вероятно, покинул остров - ОК "Південь"
Остатки российского гарнизона эвакуированы из Змеиного, вероятно, враг покинул остров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке оперативное командование "Південь".

"В течение ночи, вследствие удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.

Окончательные результаты операции доразведываются", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь" на острове Змеиный, - ОК "Південь"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Правильное решение, в Чернобаевку как более безопасное место.
  • IN UA 7395a7cc
    На Змеином ЗСУ отрабатывают тактику освобождения Крыма.
    Скоро и Крым будет так гореть, а рашисты драпать вплавь кто на чём.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    нарешті, дійшло, шо коли українці посилають на х#й, то треба йти?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости