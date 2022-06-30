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Вернуть все оккупированные территории Украине вполне реально, - глава МИД Британии Трасс

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Вернуть все оккупированные территории Украине вполне реально, - глава МИД Британии Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что полностью вытеснить российские войска из Украины является реалистичной целью.

Об этом она сказала в эфире радио BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Вся территория Украины, которую захватила Россия, незаконно оккупирована. И, в конце концов, россиян нужно вытеснить со всей этой территории", - заявила Трасс.

Отвечая на вопрос, верит ли британское правительство, что Россию можно будет вытеснить из всей Украины в течение обозримого периода времени, она сказала: "Это реально, и именно поэтому мы оказываем дополнительную летальную помощь".

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це не тільки реально-це буде зроблено...
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Все це реально, але без зеленого шапіто.
  • Мобильный крематорий
    Война будет долгой. Сам факт победы даже под сомнение не ставится. Вопрос лишь в цене. Если Запад будет шустрее поставлять оружие, то кацапов удастся разбить меньшими жертвами. В ином случае, победа дастся большими потерями и разрушениями.
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