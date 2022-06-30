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Россия вывела гарнизон с острова Змеиный, назвав это "шагом доброй воли"

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Россия вывела гарнизон с острова Змеиный, назвав это "шагом доброй воли"
В Министерстве обороны страны-оккупанта подтвердили эвакуацию гарнизона с острова Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

В Минобороны оккупантов назвали это "шагом доброй воли".

"Сегодня российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг эвакуировал остатки гарнизона со Змеиного и, вероятно, покинул остров, - ОК "Південь"

Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Следующим шагом доброй воли будет "выведение" хрюске из Херсона
  • nav svargi
    aha...gde ta ja uzhe eto slyhal.....
  • Палиця Василь
    патаму шо палучілі пізди! (маршал)
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