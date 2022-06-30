Россия вывела гарнизон с острова Змеиный, назвав это "шагом доброй воли"
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В Министерстве обороны страны-оккупанта подтвердили эвакуацию гарнизона с острова Змеиный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
В Минобороны оккупантов назвали это "шагом доброй воли".
"Сегодня российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в сообщении.
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