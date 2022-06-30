Белорусы массово получают повестки в рамках "мобилизационных учений", - СМИ. ДОКУМЕНТ
Об этом пишет белорусское оппозиционное издание "Зеркало", сообщает Цензор.НЕТ.
По его данным, в последние 3-4 дня военнообязанные в Гомельской области массово получают повестки с требованиями немедленно явиться к военкоматам. Причины такого требования в повестке не указывают, только угрожают ответственностью для тех, кто не пришел.
Повести приходят не только мужчинам, но и женщинам.
Белорусы говорят, что повестки рассылают и работающим, и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе.
Прибывшим в военные комиссариаты объясняют, что это "просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы".
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В военкоматах успокаивают, говорят, что "никто никого ни на какую войну не забирает". Причина сборов – "мобилизационные учения". В основном военнообязанным сверяют учетные данные и отпускают домой.
Напомним, министерство обороны Беларуси объявило о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, граничащей с Украиной.
26 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь вовлекают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и что в Кремле уже "все решили".