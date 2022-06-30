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Белорусы массово получают повестки в рамках "мобилизационных учений", - СМИ. ДОКУМЕНТ

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Белорусы массово получают повестки в рамках "мобилизационных учений", - СМИ. ДОКУМЕНТ
В Беларуси начали массово рассылать повестки. В них военнообязанным приказывают немедленно прибыть в военкоматы. Причину не указывают. Пришедших держат несколько часов в актовом зале и отпускают.

Об этом пишет белорусское оппозиционное издание "Зеркало", сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, в последние 3-4 дня военнообязанные в Гомельской области массово получают повестки с требованиями немедленно явиться к военкоматам. Причины такого требования в повестке не указывают, только угрожают ответственностью для тех, кто не пришел.

Повести приходят не только мужчинам, но и женщинам.

Белорусы говорят, что повестки рассылают и работающим, и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе.

Прибывшим в военные комиссариаты объясняют, что это "просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные комиссариаты в Беларуси изучают возможности проведения скрытой мобилизации, - Генштаб ВСУ

В военкоматах успокаивают, говорят, что "никто никого ни на какую войну не забирает". Причина сборов – "мобилизационные учения". В основном военнообязанным сверяют учетные данные и отпускают домой.

Напомним, министерство обороны Беларуси объявило о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, граничащей с Украиной.

26 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь вовлекают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и что в Кремле уже "все решили".

Белорусы массово получают повестки в рамках мобилизационных учений, - СМИ 01
Белорусы массово получают повестки в рамках мобилизационных учений, - СМИ 02
Белорусы массово получают повестки в рамках мобилизационных учений, - СМИ 03

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Топ комментарии

  • Dmitro Moroz
    Редактори опублікуйте вже новину про бородьбу Коломойши, боневтіка та рашкопомийки Г+Г з Порошенком у Лондоні.
    Як ті ідіоти бігають як Скабєєва за порошенком та показують що він може дозволити собі їжу у репсторані, а не харчується на запрвці як боневтік
  • Right Right 2d264255
    Хай беруть приклад з нашого президента який 5 років від воєнкомату тікав
  • olele
    Завдяки Г+Г вся країна нарешті дізналася, що Марина Анатоліївна жива людина Кожна із нас на її місці давно б уже стояла руки в боки.
    У мене б той телефон летів як мінімум у фонтан.
    "Ви що, знімаєте?" - "Ну так, я ж з телефоном до вас підійшла".

    Уявіть себе у світі, де кожне альтернативно обдароване дозволяє собі знімати і стрімити кожен ваш крок, викладати в ефір ваших дітей тільки тому, що у нього є телефон.
    А про те, що родина Порошенків з лютого вже вклала у допомогу армії 400 млн. власних коштів, вони чомусь мовчать. Машини? Які машини? Айайай, не чула баба на "плюсах", глухенька трохи.

    Ми краще обкусаний манікюр своєї підставки під мікрофон покажемо, ото сенсація. Скажемо що то Марина обкусала, заробимо Пулітцера. https://t.me/nuts_roses/1202

    коментарі - окремий цимес...
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