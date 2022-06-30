Турция работает над решением проблемы "зернового коридора" посредством сбалансированной политики, - Эрдоган в разговоре с Байденом
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что Анкара работает над решением вопроса с вывозом зерна из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Турция работает над решением проблемы "зернового коридора" посредством сбалансированной политики", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.
Турецкий лидер выразил надежду, что эти инициативы принесут результат.
Согласно "Анадолу", Байден со своей стороны поблагодарил Эрдогана за его усилия по поиску решения вопроса с вывозом зерна, а также за решение Анкары поддержать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.