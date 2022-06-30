"Как селедки в бочке", - отец ликвидированного в Украине солдата РФ жалуется на недостойное захоронение сына
Об этом пишет издание "Ростов-газета", сообщает Цензор.НЕТ.
В редакцию обратился отец одного из ликвидированных в Украине солдат. Мужчина боится называть свое имя – в материале его называют Владимиром Николаевым. Он рассказал, что его сын был похоронен в секторе Мужества на Аллее Героев Северного кладбища. "Договориться об этом было очень сложно", - говорит мужчина.
Но все могилы оказались очень тесно друг к другу. "Наших детей похоронили как селедок в бочке", - говорит ростовчанин.
"Представляете, если на 1,1 метр устанавливать памятник, рассчитанный на стандартные полтора метра? Он же займет лежащие рядом могилы", - добавляет он.
При этом перезахоронить своих сыновей родителям не дают возможности.
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В администрации кладбища мужчине объяснили, что "так получилось", и посоветовали обращаться в суд.
Журналистам причину произошедшего на кладбище объяснили словом "бардак". "По закону размеры могилы – 1,5 метра на 2,3. Но почему вышло иначе, я бы сказал при личной встрече. Телефоном боюсь говорить", - сказал сотрудник управления кладбища.