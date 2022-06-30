Продолжаем санкции в отношении транзита в Калининград, - премьер-министр Литвы Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что страна продолжит осуществление условий четвертого пакета санкций ЕС и остановит транзит в Калининградскую область других товаров с 10 июля, когда санкции вступят в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Да, как сейчас осуществляем санкции, которые вступили в силу с 17 июня", – сказала она.

По словам премьера, клиенты "Литовских железных дорог" уже об этом информированы.

"Перевозчиков информировали, что с 10 июля вступают в силу определенные установки по санкциям, чтобы они не грузили груз после этой даты", – сказала Шимоните.

Отмечается, что с 17 июня действуют санкции ЕС на перевозку стали и черных металлов через территорию Литвы в Калининградскую область. С 10 июля вступают ограничения на транзит цемента, алкоголя, товары роскоши, а с 10 августа – на уголь и другое твердое ископаемое топливо.

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