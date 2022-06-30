Россияне обстреляли Черниговщину, вероятно, из ствольной артиллерии, - ОК "Північ"

Между 10:27 и 10:35 30 июня в Черниговской области зафиксировано три обстрела с территории Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу оперативного командования "Північ", было слышно четыре взрыва вблизи населенного пункта Гремяч.

"Во второй раз в районе населенного пункта недалеко от Гремяча были зафиксированы еще два взрыва, вероятно из ствольной артиллерии.

Три выхода и три прихода также, вероятно, из ствольной артиллерии зафиксированы и в районе н.п. Михальчина Слобода.

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Во всех случаях обстрелы велись с территории Российской Федерации.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.