С начала полномасштабной войны РФ БЭБ Украины инициировало арест активов россиян на сумму 31 млрд грн

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) инициировало аресты имущества граждан РФ на сумму почти 31 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро, об этом заявил директор БЭБ Вадим Мельник.

В фокусе усиленного внимания БЭБ - предприятия, владельцами которых выступают представители страны-агрессора. Уже обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов. Сейчас речь идет о 31 млрд грн - это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях. Надеюсь, что вскоре, по решениям суда, эти средства и активы начнут работать только в пользу Украины", - заявил Мельник.

Отмечается, что на этой неделе сотрудники БЭБ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили россиянина, который скрыл доход от предоставления в аренду коммерческой недвижимости в одной из областей нашего государства. Бюджет Украины от его деятельности не получил почти 19 млн грн. В настоящее время суд наложил арест на банковские счета, земельные участки и недвижимость этого лица. Примерная стоимость арестованного имущества составляет 1,3 млрд грн.

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