Новости • Помощь Украине, Война

Новую партию противотанкового оружия и пулеметов готовится предоставить Украине Швеция

3 94215
Новую партию противотанкового оружия и пулеметов готовится предоставить Украине Швеция
Правительство Швеции готовится согласовать пятый пакет военной помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил министр обороны Петер Гультквист.

В пакете предусмотрены противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования. По его словам, об этом оружии просила украинская сторона.

Общая стоимость оружия и оборудования составляет 500 млн шведских крон. Правительство должно согласовать решение в четверг, 30 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хотел меньше НАТО, зато получил противоположное, - Столтенберг о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс

Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    По Зміїному так делікатно працювала тендітна українська Богдана. Ось така зброя потрібна Україні. Справка, 26 лютого було наказано оп Богдану знищити,щоб не потрапила до рук ворога. Дякую тим,хто наказ не виконав. Україна понад усе
  • частный сектор
  • Urs
    давайте густавов в третьей итерации, тогда дополнительно еще одну гранату можно носить ))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости