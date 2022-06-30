Зеленский подписал закон об отмене нулевого растаможивания, - Гетманцев

Президент 30 июня подписал закон (законопроект №7418) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению". Документ вступает в силу с 1 июля в полном объеме.