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Зеленский подписал закон об отмене нулевого растаможивания, - Гетманцев

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Зеленский подписал закон об отмене нулевого растаможивания, - Гетманцев
Президент 30 июня подписал закон (законопроект №7418) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению". Документ вступает в силу с 1 июля в полном объеме.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Законопроект №7418 по возобновлению импортных налогов подписан президентом", - говорится в сообщении.

Закон возобновляет пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары, отмененные в марте 2022 года. Это означает, что с 1 июля отменяется льготное растаможивание автомобилей.

"Напомню, что закон освобождает от любых налогов электрокары", – напомнил Гетманцев.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Zabolotnyy
    а ти знаєш куди ті податки ідуть??????? оказується ми частину світу кормимо і могли б бути однією з багатших країн європи.... а живемо на рівні африки...самі дорогі авто в самій бідній країні- ппросто закрий хавало
  • Dmytro Bychovyy
    ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ
  • master dron
    Можно прожить без машины. И без телевизора. И без телефона.
    В каменном веке люди вон вообще без железа как-то жили.
    Хотите в каменный век?
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