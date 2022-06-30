На Запорожской АЭС оккупанты силой заставляют осушить охлаждающие бассейны, - "Энергоатом"
Об этом сообщает НАК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
"Захватчики жестоко избили водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука, который с многочисленными телесными повреждениями вчера, 29 июня 2022 года, был доставлен в больницу г. Энергодар", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" напомнили, что оккупанты готовят на Запорожской АЭС провокацию. Они хотят обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.
"Для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее требуют оклеветать себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды", - говорится в сообщении.
Оккупанты настаивают на осушении охлаждающих бассейнов и остановке помп, которые подают воду на системы безопасности энергоблоков. Это может угрожать ядерной безопасности.
"Далее оккупанты могут набросать в бетонные чаши все что угодно: взрывчатку, неразорванные снаряды, другое оружие. А затем обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию МАГАТЭ и предоставления этих "фактов", - добавили в "Энергоатоме".