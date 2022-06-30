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За 4 месяца вражеские хакеры почти 800 раз атаковали Украину, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА

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Интенсивность кибератак с самого начала полномасштабного военного вторжения России не уменьшается, хотя их качество снижается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Госспецсвязи.

За 4 месяца вражеские хакеры почти 800 раз атаковали Украину, - Госспецсвязь 01

Больше всего по-прежнему атакуют правительство и местные органы власти, оборонный, финансовый, энергетический секторы. Остаются в поле зрения киберзлоумышленников также транспортная инфраструктура и телеком-отрасль.

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За 4 месяца вражеские хакеры почти 800 раз атаковали Украину, - Госспецсвязь 02

Самыми распространенными методами остается сбор информации врагом, вредоносные программные коды и нарушение доступности.

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