350-400 тыс. депортированных в РФ украинцев хотят вернуться в страну, - Верещук

Всего в Россию депортировали 1 млн 200 тыс. человек.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что незаконно депортированы в РФ 1 миллион 200 тысяч украинских граждан. "Мы знаем, что, по меньшей мере, 350-400 тысяч человек хотели бы и при определенных условиях могли бы вернуться в Украину. Мы сфокусировали наше внимание именно на них", - подчеркнула Верещук, отметив, что среди 1 млн 200 тыс. депортированных есть люди, которые имеют гражданство России или так называемых "ЛНР/ДНР" и не захотят возвращаться в Украину.

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По ее словам, Государственная миграционная служба при сотрудничестве с Минреинтеграции разработала проект правительственного постановления и форму временного вида на возвращение украинцев. "Она будет включать процесс идентификации. Все отработано. Мы понимаем, как мы будем идентифицировать таких лиц и, самое главное, мы понимаем, как мы будем верифицировать приехавших лиц", - сказала вице-премьер-министр.

При этом она отметила, что власти не исключают, что по такой процедуре на территорию Украины попытается попасть и враг. "Для этого есть СБУ, есть специальные службы. Мы исходим из того, что к нам едут граждане Украины, но возможны разные случаи. Для этого есть спецслужбы. Они будут работать так, как положено", – заверила Верещук.

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