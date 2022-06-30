Почти 16 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, - ООН

В разных видах гуманитарной помощи – от воды до приюта – сейчас нуждаются почти 16 млн украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Оснат Лубрани на пресс-конференции.

"Почти 16 млн украинцев сегодня нуждаются в гуманитарной помощи - воде, пище, помощи со здравоохранением или крыше над головой. Это консервативные цифры, которые сейчас пересматривает ООН с нашими гуманитарными партнерами", - сказала Лубрани.

Она также проинформировала, что более 6 млн человек остаются внутренне перемещенными лицами, примерно 5 млн человек вернулись домой, но многие из них осознают, что, возможно, им снова придется уезжать. Более 5,3 млн украинцев стали беженцами в других странах.

По словам гуманитарного координатора ООН, она не может назвать точное количество разрушенных больниц, школ и домов, "но их тысячи".

Лубрани напомнила, что с 24 февраля ООН вместе с гуманитарными партнерами оказали помощь более 9 млн человек в каждом регионе Украины, а около 2 млн получили денежную помощь.

По ее словам, гуманитарную помощь украинцам оказывают около 300 организаций, из них почти 200 – это украинские общественные организации. Она также отметила работу тысяч украинских волонтеров, помогающих жителям разных регионов.

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"Украинцы – это первые спасатели, и они очень хорошо помогают друг другу", - отметила гуманитарный координатор ООН.

В то же время она констатировала, что из-за опасностей и препятствий гуманитарные организации ООН не смогли привезти гуманитарную помощь в Херсон, Мариуполь, не смогли способствовать тому, чтобы стороны договорились о беспрепятственной эвакуации людей из Северодонецка в том направлении, в котором они хотели.

"Доступ к тем территориям, которые не контролирует Украина, сверхтруден, иногда невозможен. Стороны не должны игнорировать свои обязанности в соответствии с международным гуманитарным правом. Стороны отвечают за каждое нарушение прав человека… Они должны обеспечить доступ гуманитарной помощи ко всем селам, городам и городкам и возможность уехать для людей, если они этого хотят", - сказала Лубрани.

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