Оккупанты хотели сделать из Змеиного "скалу-авианосец", чтобы контролировать часть Черного моря, - Денисенко

То, что российские войска спешно эвакуировались с острова Змеиный, является огромной победой военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, россияне стремились сделать из Змеиного "скалу-авианосец", на которую они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря.

"То, что мы их выбили оттуда и то, что за последние несколько дней в росСМИ мы слышали всю эту чепуху, вроде уничтожения 14-ти "Байрактаров", - на самом деле это огромная победа ВСУ. Чтобы понять, что произошло - мы фактически нивелировали весь черноморский флот в этой части акватории Черного моря", – пояснил Денисенко.

В то же время советник главы МВД выразил уверенность в том, что россияне будут пытаться вернуться на Змеиный.

"Они будут делать эти попытки, я уверен в этом. Они постараются что-то делать, но пока мы, в том числе, показали, что у них нет там ПВО, нет возможностей реально подходить ближе своими кораблями. Поэтому надеюсь, что в этом случае им ничего не удастся. Но попытки они, безусловно, будут предпринимать", - добавил он.

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