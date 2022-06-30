Оккупанты хотели сделать из Змеиного "скалу-авианосец", чтобы контролировать часть Черного моря, - Денисенко
Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, россияне стремились сделать из Змеиного "скалу-авианосец", на которую они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря.
"То, что мы их выбили оттуда и то, что за последние несколько дней в росСМИ мы слышали всю эту чепуху, вроде уничтожения 14-ти "Байрактаров", - на самом деле это огромная победа ВСУ. Чтобы понять, что произошло - мы фактически нивелировали весь черноморский флот в этой части акватории Черного моря", – пояснил Денисенко.
В то же время советник главы МВД выразил уверенность в том, что россияне будут пытаться вернуться на Змеиный.
"Они будут делать эти попытки, я уверен в этом. Они постараются что-то делать, но пока мы, в том числе, показали, что у них нет там ПВО, нет возможностей реально подходить ближе своими кораблями. Поэтому надеюсь, что в этом случае им ничего не удастся. Но попытки они, безусловно, будут предпринимать", - добавил он.
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