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Столтенберг подтвердил, что следующий саммит НАТО состоится в Литве

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Столтенберг подтвердил, что следующий саммит НАТО состоится в Литве
Лидеры НАТО на саммите в Мадриде официально приняли решение о проведении следующего саммита в Вильнюсе в следующем году.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита лидеров Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы встретимся в Вильнюсе с лидерами в следующем году", – сказал он.

Из-за ситуации в сфере безопасности Североатлантический альянс решил провести очередной саммит уже в следующем году, а не раз в два года, как обычно.

При этом местом проведения была выбрана стран-член, которая сталкивается с угрозами со стороны России.

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Топ комментарии

  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Есть такие ирландские юмористы, Foil, Arms and Hog. В их последнем скетче "мир в 2050" есть такая линия:

    "Я тут в Украине собрался отдохнуть"
    "В Киеве?"
    "В питере."
  • Amber
    От путлєр до того часу , точно ноги протягне 😠
  • vidasik
    Davno uze bylo jasno sto Vilniuse budet.Pogrozi s nix vsegda byli, nicego novogo nenado obracat vnimanija
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