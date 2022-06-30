Столтенберг подтвердил, что следующий саммит НАТО состоится в Литве
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Лидеры НАТО на саммите в Мадриде официально приняли решение о проведении следующего саммита в Вильнюсе в следующем году.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита лидеров Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы встретимся в Вильнюсе с лидерами в следующем году", – сказал он.
Из-за ситуации в сфере безопасности Североатлантический альянс решил провести очередной саммит уже в следующем году, а не раз в два года, как обычно.
При этом местом проведения была выбрана стран-член, которая сталкивается с угрозами со стороны России.