Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование. ИНФОГРАФИКА

Журналисты изучили ежедневные брифинги представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование издания "Проект".

К примеру, Конашенков отчитывался более одного раза о взятии 25 населенных пунктов Украины. Больше всего – о взятии города Кременная на Луганщине.

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Минобороны РФ "рисует" данные об уничтоженной украинской технике, которые иногда противоречат друг другу. По состоянию на 26 июня Конашенков сообщал о 216 уничтоженных украинских самолетах. Но такого количества воздушных судов у Украины нет. Причем эти данные превышают и данные самой РФ, которая перед активной войной заявляла, что у Украины всего 152 самолета.

Не сходится и информация об украинских военнопленных: если сосчитать их количество из всех брифингов Конашенкова до 2 марта, выйдет 838 человек в плену. Но сам спикер 2 марта заявлял о 572 пленных.

Такие же чудеса происходят и с количеством погибших украинских бойцов - их, согласно подсчету данных по ежедневным брифингам РФ, уже по меньшей мере 40 596.

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По заявлениям Минобороны России, за первые 100 дней активной войны в Украине было уничтожено 39 тысяч "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов" украинских войск. Однако количество единиц отчетной уничтоженной техники значительно меньше, чем упомянутых "скоплений живой силы и техники".











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