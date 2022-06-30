Во Львове запретили деятельность УПЦ МП
Об этом сообщил депутат горсовета Юрий Ломага, информирует Цензор.НЕТ.
Решение было принято на заседание 30 июня. Также под запрет попала Украинская правоверная греко-католическая церковь "Группа Догнала".
"Деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер, а учитывая факты, которые произошли на территории Львовской городской территориальной громады, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, в частности, что касается деятельности на территории Украины Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической церкви "Группа Догнала", которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе, с целью консолидации украинского народа мы приняли соответствующее решение", - написал Ломага.
Напомним, 27 мая Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе приняла решение об административном отделении от РПЦ, но "с сохранением духовного общения".