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Правоохранители из Бердянска сдавали участников АТО/ООС оккупнатам, - ГБР

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Правоохранители из Бердянска сдавали участников АТО/ООС оккупнатам, - ГБР
Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении в госизмене трем правоохранителям Запорожской области, которые в апреле этого года согласились на предложения оккупантов и возглавили незаконно созданные силовые органы в Бердянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"По данным досудебного расследования, правоохранители разыскивали служебный транспорт и табельное оружие по месту жительства коллег для последующей передачи в незаконно созданный силовой орган оккупационных властей РФ. А также информировали оккупантов об адресах проживания участников АТО/ООС периода 2014-2021 годов. Правоохранители подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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"Предостерегаем всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками. Суровое наказание за такие преступления неотвратимо", — подчеркнули в ГБР.

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Топ комментарии

  • Aleks_15
    столько бюджетных денег потрачено на правоохоронцiв, и зарплаты и одежда, машины, но предавать это в крови у них.
  • фа фаина
    как были мусора крысами, так ими и остались не зависимо от власти...
  • Підлога Маккартні
    Другое дело был бы нормальный закон про оружие, и никаких мусоров не нужно было бы, если б у каждого законно послушного гражданина был револьвер в кабуре
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