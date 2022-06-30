Предлагается освободить от налогов благотворительную помощь для участников боевых действий и их семей, - Южанина

Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" предлагают освободить от налогов благотворительную помощь для участников боевых действий и их семей. Соответствующий законопроект 7506 зарегистрирован в Верховной Раде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщила Нина Южанина.

"Вместе с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 7506 по освобождению от налогообложения благотворительной помощи в пользу участников боевых действий и членов их семей (НДФЛ – 18% и военный сбор 1,5%)", – написала Южанина.

Она пояснила, что в марте 2022 года Верховная Рада Украины освободила от налога на доходы физических лиц и военного сбора благотворительную помощь, оказываемую только на период военного положения участникам боевых действий – военнослужащим, а также работникам предприятий, учреждений, организаций, сил гражданской защиты, участвующих в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности, и обороны и членам их семей.

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"То есть только в период военного положения и без членов семей для участников боевых действий – военнослужащих. Этот дисбаланс исправляем", – отметила народный депутат.

"Очевидно, есть насущная потребность поддерживать членов семей участников боевых действий, которые были ранены или погибли на войне с врагом. Поэтому проектом предлагается ввести поддержку членов семей участников, которые получили ранения, контузии или иное повреждение здоровья, погибли, умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных на этой войне", – пишет Южанина.

"Аналогичная норма действовала в Налоговом кодексе с 2014 года по благотворительной помощи, которая предоставляется в пользу участников АТО и ООС или в пользу членов семей таких участников в подобных случаях. Уверена, законопроект должен быстро пройти путь рассмотрения и подписания", - подытожила Южанина.

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