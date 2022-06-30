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Кулеба призвал африканские страны к давлению на РФ для разблокирования экспорта зерна, - Кулеба

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Кулеба призвал африканские страны к давлению на РФ для разблокирования экспорта зерна, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир и все африканские государства работать вместе и оказывать давление на Россию, чтобы она разрешила безопасный морской путь для экспорта украинского продовольствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Время идет не только для нас, но и для вас. И мы хотим решить проблему в течение следующих нескольких недель. Длительное блокирование экспорта продовольствия из Украины подорвет способность наших фермеров продолжить сбор нового урожая и повысит риск прерывания сельскохозяйственного цикла Украины еще на год. Это может поставить мир под угрозу многолетнего продовольственного кризиса", - объяснил глава МИД.

Он добавил, что многие из африканских государств уже работают вместе с Украиной, чтобы добиться решения вопроса с экспортом продовольствия.

По словам Кулебы, позиции африканских столиц влияют на позицию России.

"Украина продолжит тесно сотрудничать со всеми африканскими государствами в ближайшие дни и недели, чтобы обеспечить поступление всех наших контрактных товаров на ваши рынки, а также для преодоления глобального продовольственного кризиса, спровоцированного безответственными действиями России", - писал министр.

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Топ комментарии

  • NewTroll
    Ага. Ща с копьями и луками нападут))))
  • Валентина Саюн c856325a
    Їх потрібно закликати не купляти вкрадене зерно або платити Україні.
  • Paul Foxen
    підходить до тебе якийсь тіп на вулиці, і каже купи телефон хороший новий, дешевше магазина. ти хочеш купити, але в той момент підбігає інший тіп і вимагає щоб ти не купляв, бо це бач твій телефон, і плати йому якщо хочеш телефон))
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