Кулеба призвал африканские страны к давлению на РФ для разблокирования экспорта зерна, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир и все африканские государства работать вместе и оказывать давление на Россию, чтобы она разрешила безопасный морской путь для экспорта украинского продовольствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Время идет не только для нас, но и для вас. И мы хотим решить проблему в течение следующих нескольких недель. Длительное блокирование экспорта продовольствия из Украины подорвет способность наших фермеров продолжить сбор нового урожая и повысит риск прерывания сельскохозяйственного цикла Украины еще на год. Это может поставить мир под угрозу многолетнего продовольственного кризиса", - объяснил глава МИД.

Он добавил, что многие из африканских государств уже работают вместе с Украиной, чтобы добиться решения вопроса с экспортом продовольствия.

По словам Кулебы, позиции африканских столиц влияют на позицию России.

"Украина продолжит тесно сотрудничать со всеми африканскими государствами в ближайшие дни и недели, чтобы обеспечить поступление всех наших контрактных товаров на ваши рынки, а также для преодоления глобального продовольственного кризиса, спровоцированного безответственными действиями России", - писал министр.

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