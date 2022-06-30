Уходить из Лисичанска не планируем, - Генштаб

Украинские подразделения не планируют отступление из Лисичанска. Противник сейчас не добивается успеха.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в планах подразделений, выполняющих задачи по обороне населенного пункта Лисичанск, нет отступления. Выполняются задания по обороне населенного пункта. Утром противник также начал проведение штурмовых действий по разным направлениям против наших защитников. Войска выполняют задачи, бой продолжается, на это время у противника успехов нет", - сказал Громов.

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