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Уходить из Лисичанска не планируем, - Генштаб

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Уходить из Лисичанска не планируем, - Генштаб
Украинские подразделения не планируют отступление из Лисичанска. Противник сейчас не добивается успеха.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в планах подразделений, выполняющих задачи по обороне населенного пункта Лисичанск, нет отступления. Выполняются задания по обороне населенного пункта. Утром противник также начал проведение штурмовых действий по разным направлениям против наших защитников. Войска выполняют задачи, бой продолжается, на это время у противника успехов нет", - сказал Громов.

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  • Right Right 2d264255
  • Amber
    Хлопці , молимось за Вас і успіху Вам в знищенні всіх орків на нашій
    землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💪✊✊
  • Анатолий К 65c6a92d
    А звідки пишуть таке "пострижений" Матвєй? Як тільки не обсирали Порошенко, а він йде і навіть не оглядається на шавок. Порошенко за що не візьметься - там він сильний. А що візьметься Боневтік, то все перетворить в репаний і нікому не потрібний асфальт і російську мову.
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