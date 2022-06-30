Остров Змеиный ВСУ контролируют с помощью оружия. В планах – установление физического контроля, - Генштаб

В планах Вооруженных сил Украины есть установление непосредственного физического контроля над островом Змеиный, сейчас его контролируют с помощью оружия.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"В планах руководства Вооруженных сил есть установление непосредственного физического контроля над этим островом. Сейчас мы его контролируем с помощью нашего оружия: дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации", - сказал Громов.

Он уточнил, что противник покинул остров Змеиный после того, как ВСУ в течение нескольких суток заставили его это сделать.

"Пока ноги нашего военнослужащего на острове Змеиный, к сожалению, нет, но будет. Поверьте", - отметил Громов.

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По его словам, сейчас погодные в районе острова отчасти сложные.

"Качественно мы не можем оценить наши попадания, иметь действенную качественную картинку. Но с помощью других средств разведки наши разведчики нам подтверждают нанесение ударов по острову Змеиный, уничтожение вооружения и военной техники оккупантов, которые там размещались. То есть удары были действенными. Это заставило россиян оставить остров Змеиный", - рассказал Громов.

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