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США в ближайшие дни предоставят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, - Байден

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США в ближайшие дни предоставят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие дни США объявят о дополнительной помощи Украине в размере 800 млн долларов для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов помощи в сфере безопасности с тех пор, как я занял эту должность. В последующие несколько дней мы намерены объявить об еще 800 млн военной помощи", - сказал он по окончании саммита НАТО.

По словам Байдена, эта помощь для Украины будет включать в себя: "новые западные противовоздушные системы, больше артиллерии и боеприпасов, радарные системы для артиллерии, дополнительные боеприпасы для HIMARS, зенитные установки".

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Респект США та дядьку Джо!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!!)))
  • Neftekachka Beznadega
    США исправляет провалы по всем направлениям, которые организовало шапито 95.
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