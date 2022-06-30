Кулеба на фоне "жеста доброй воли" РФ призвал партнеров не бояться предоставлять Украине более тяжелое оружие: "Чтобы мы освободили больше наших земель"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отступление армии России с острова Змеиный.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы ведомства.

"После того, как Украина разгромила российских оккупантов на острове Змеиный, они подают свое отступление как "жест доброй воли". Они всегда таким образом преуменьшают свои поражения. Партнеры не должны бояться предоставлять Украине больше тяжелого вооружения, чтобы мы освободили больше наших земель", – отметил Кулеба.

Напомним, 30 июня украинское командование сообщило, что российские оккупанты покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. Со своей стороны, РФ подтвердила, что вывела свои войска с острова и назвала это "жестом доброй воли".

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