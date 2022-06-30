Новости • Война

Беларусь отправила очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск РФ, - Генштаб ВСУ

7 31043
Беларусь отправила очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск РФ, - Генштаб ВСУ
Беларусь отправила очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск РФ

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Белорусские власти продолжают оказывать помощь России в ведении войны против Украины. По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно, эти боеприпасы будут применены против наших защитников", - сказал Громов.

Он отметил, что признаков создания ударных группировок на границе с Беларусью нет.

"Признаков создания ударных группировок нет. Да, противник проводит определенные мероприятия как со стороны непосредственно подразделений Вооруженных сил Беларуси, так и мы понимаем, что под их видом действуют некоторые подразделения Вооруженных сил РФ", - добавил Громов.

Читайте: Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, - ГУР

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Скільки нових погибших українців буде ? Не пора лі розірвати дипвідносини з беларусью і ввести візовий режим ?
  • govtva
    Иуды бульбашные.
  • Sergii Ustim
    Новости о несчетном количестве боеприпасов в раше, сильно преувеличены...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости