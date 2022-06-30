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Россия из-за потерь в Украине снимает с хранения вооружение и военную технику из самых отдаленных регионов, - Минобороны

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Россия из-за потерь в Украине снимает с хранения вооружение и военную технику из самых отдаленных регионов, - Минобороны
Из-за потерь РФ снимает с хранения вооружение и военную технику, в том числе из самых отдаленных регионов, таких как Калининградская область и остров Сахалин.

Об этом сообщил на брифинге представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для пополнения текущих потерь в технике россияне снимают с хранения необходимые образцы вооружения и военной техники. Как стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, начиная с апреля этого года на всей территории России, включая самые отдаленные регионы, такие как Калининградская область, а также остров Сахалин, принимаются меры по снятию с хранения, восстановлению, подготовке к отправке, транспортировке в районы оперативного назначения, а также дальнейшему применению Россией вооружения и техники", - сказал Мотузяник.

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