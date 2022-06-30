В непризнанном Приднестровье мужчин навязчиво агитируют подписывать контракты с ВС РФ, - ГУР

На территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" проводится широкая агитация по вступлению на военную службу по контракту в ряды вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что объявления о наборе публикуются во всех СМИ ПМР, распространяются через почтовые ящики и размещены в местах общего пользования. При обращении в центры занятости мужчин, военную службу по контракту предлагают в первую очередь. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводится собрание, на котором представители пунктов отбора работников до прохождения военной службы по контракту агитируют.

С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы.

Также тираспольский РИК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.

Также читайте: Мы не видим никаких угроз со стороны Приднестровья, – президент Молдовы Санду