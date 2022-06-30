Ранее у Украины не было шансов на НАТО, теперь нужен промежуточный этап, - Джонсон

До 24 февраля 2022 года, по убеждению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у Украины не было шанса присоединиться к НАТО.

Об этом он заявил журналистам на саммите НАТО в Мадриде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, повод для нападения на Украину, задекларированный Кремлем, был ложным. "Тогда не было даже мнения о далеком шансе, что Украина сможет присоединиться к НАТО в обозримом будущем. Это все знали. Это был абсолютный миф", - заявил он.

В ответе на вопрос "Европейской правды" он уточнил, что говорит это "чтобы быть реалистичным". Однако сейчас, по словам премьера, Украине нужно двигаться к безопасности через промежуточный этап.

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"Нужно, чтобы западные власти предложили Украине средства военного сдерживания. То есть надо, чтобы Украина была настолько вооружена - натовским оружием, доступом к разведывательным данным, учениями и тому подобное - чтобы никакое нападение в будущем не рассматривалось. Это - первый этап", - пояснил он.

"А уже потом (после победы Украины и поставки ей необходимого количества оружия) могут быть и другие предложения, например, о НАТО. Но как промежуточный вариант я бы избрал это", - подчеркнул британский премьер.

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