Ранее у Украины не было шансов на НАТО, теперь нужен промежуточный этап, - Джонсон
Об этом он заявил журналистам на саммите НАТО в Мадриде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По его словам, повод для нападения на Украину, задекларированный Кремлем, был ложным. "Тогда не было даже мнения о далеком шансе, что Украина сможет присоединиться к НАТО в обозримом будущем. Это все знали. Это был абсолютный миф", - заявил он.
В ответе на вопрос "Европейской правды" он уточнил, что говорит это "чтобы быть реалистичным". Однако сейчас, по словам премьера, Украине нужно двигаться к безопасности через промежуточный этап.
"Нужно, чтобы западные власти предложили Украине средства военного сдерживания. То есть надо, чтобы Украина была настолько вооружена - натовским оружием, доступом к разведывательным данным, учениями и тому подобное - чтобы никакое нападение в будущем не рассматривалось. Это - первый этап", - пояснил он.
"А уже потом (после победы Украины и поставки ей необходимого количества оружия) могут быть и другие предложения, например, о НАТО. Но как промежуточный вариант я бы избрал это", - подчеркнул британский премьер.