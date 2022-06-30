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Для вывоза зерна из Украины уже готово 20 кораблей, - Эрдоган

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Для вывоза зерна из Украины уже готово 20 кораблей, - Эрдоган
Турция продолжает дипломатические усилия с целью открытия коридоров для вывоза зерна из Украины, в регионе уже около 20 кораблей, которые готовы выполнять эту миссию.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Мадриде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим поддерживать телефонную дипломатию с господином Путиным и господином Зеленским. У нас есть дорожная карта, реализация которой начата. Мы будем пытаться запустить этот коридор как можно скорее. Мы имеем около 20 кораблей в регионе, которые готовы к вывозу зерна из Украины. Мы и дальше Будем обеспечивать разгрузку и доставку продукции в третьи страны", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, следующие телефонные разговоры с Президентом Украины и президентом России он намерен провести в конце этой недели или начале следующей.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    а чому не каже, чи передбачає його дорожня карта деокупацію України? Як без цього вантажити зерно на ці кораблі? Чи він хоче, щоб роботами в українських портах займався ***** зі своїми орками?
  • Valter Valter
    ПНХ, Эдик
  • Nik Home 379c842c
    Под шумок гнида-Эрдоган и ворованное зерно продаст...
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