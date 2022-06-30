Мы не учитываем слова Путина, оцениваем только его действия, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин совершил "большую ошибку", недооценив как силу сопротивления Украины российскому вторжению, так и единство Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на интервью Столтенберга CNN.

"Он (Путин – ред.) совершил большую ошибку. Он полностью недооценил мощь Вооруженных Сил Украины, смелость украинской власти и украинского народа, а также недооценил единство НАТО и партнеров в оказании поддержки Украине", - отметил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что России не удалось достичь одной из своих целей в войне в Украине – ослабить НАТО.

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"Один из его (Путина - ред.) ключевых месседжей в начале войны - он хотел меньше НАТО. Он же предложил подписать соглашение о дальнейшем нерасширении НАТО. Теперь же он имеет больше НАТО и два новых члена НАТО, в том числе Финляндия с границей с Россией" , – объяснил Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что не учитывает слова Путина и будет "оценивать его по действиям": "То, что он делает в Украине – это грубое нарушение международного права. Это война, которая привела ко многим раненым и погибшим гражданским и значительным потерям".

Столтенберг подытожил, что в новой реальности Альянс будет подчеркивать усиление присутствия на восточном фланге и сдерживание – то есть предотвращение конфликта, что НАТО и "делало последние более 70 лет".

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