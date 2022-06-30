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Швеция пообещала выдать Турции 73 человека, обвиняемых в терроризме, - Эрдоган

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Швеция пообещала выдать Турции 73 человека, обвиняемых в терроризме, - Эрдоган
Подписав совместный меморандум, Швеция, Финляндия и Турция договорились о сотрудничестве по борьбе с терроризмом и выдаче лиц, обвиняемых в терроризме.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Мадриде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несомненно, меморандум является дипломатической победой, достигнутой после тяжелого переговорного процесса. Турции пообещали полное сотрудничество в вопросах PKK (Рабочей партии Курдистана - ред.) и ее филиалов, солидарность в борьбе, обязательства не поддерживать PYD/YPG (Партия Отрядов народной обороны – ред.) и FETÖ (организация, лидером которой является Фетуллах Гюлен – ред.), не иметь эмбарго в оборонной промышленности и усилить сотрудничество, принять меры к экстрадиции преступников-террористов, а Швеция пообещала выдать 73 террориста", - сообщил Эрдоган.

Он заявил, что Турция будет следить за исполнением договоренностей.

"Мы сделаем все наши шаги, чтобы соответствующим образом следить за выполнением положений этого меморандума", – сказал президент Турции.

По его словам, если положения меморандума не будут выполнены, то процесс принятия в НАТО не завершится и может занять годы.

Как сообщалось, Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявку на вступление в НАТО, чтобы усилить свою безопасность на фоне вторжения России в Украину. Для вступления все 30 членов НАТО должны одобрить это расширение. Турция на встрече послов НАТО заблокировала процесс обработки этих заявок, объяснив свою позицию вопросами безопасности, в частности, поддержкой в ​​странах курдских организаций, которые Турция считает террористическими.

28 июня Финляндия, Швеция и Турция объявили об устранении противоречий, связанных с вступлением в НАТО.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    Хз, ось вам і цінності, так Нехай щастить, але коли якийсь диктатор шантажує - сорі цінності почекають...
  • paul smith 155423ba
    Ой, как некрасиво...
    Или уже стойте на своём, или не стоило принимать этих людей вначале. Сейчас это выглядит, как обычная продажа. На что ещё будете готовы, когда хрен подкрадётся к заднице? Какой козырь оркам :"посмотрите-ка на эту гейропу, разве им можно верить?" Вот так и Штаты при выходе из Афгана потеряли доверие на всём ближнем востоке, если не сказать больше.
    Как-то не по людски, "у нас есть принципы, но если они вас не устраивают, у нас есть другие"
  • Stanislav Bryzhyk
    Між іншим, курди Україну з перших днів війни підтримали. Звісно, як могли. Отакі марксисти. А доля в них дуже сумна - народ, якого просто розвели на землю.
    На відміну від ердогана, який між Україною і ********** обрав "таааагииииииииил" і воровати зерно... І не треба казати - блаблабла Байрактар, ця компанія - шикарні, але це не підтримка держави, а приватне рішення однієї компанії (яка, між іншим, отримує шикарну рекламу свого БПЛА, бойову обкатку продукта і вагон замовлень).
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