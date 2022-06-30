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Экс-правохранитель сдал оккупантам списки бывших коллег и был назначен "начальником отдела полиции" в Волчанске, - прокуратура

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Бывший правоохранитель, добровольно перешедший на сторону захватчиков и ставший "начальником отдела полиции" во временно оккупированном Волчанске Харьковской области, заочно объявлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч.2 ст.111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Экс-правохранитель сдал оккупантам списки бывших коллег и был назначен начальником отдела полиции в Волчанске, - прокуратура 01

"Досудебным расследованием установлено, что во временно оккупированном Волчанске Чугуевского района бывший правоохранитель добровольно перешел на сторону страны-агрессора. Муж передал оккупантам списки правоохранителей, покинувших территорию города и оставшихся", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, подозреваемый также призвал своих бывших коллег последовать его примеру и обвинял в войне украинскую сторону. После того, как стражи порядка сняли флаг РФ со здания полиции в Волчанске и подняли флаг Украины, подозреваемый с оккупантами приехал к ним домой и провел "обыск".

В конце апреля оккупанты назначили его начальником так называемого отдела полиции в Волчанске.

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Топ комментарии

  • Red_Sky_On
    Навіщо морду лиця закривати? Може якась добра людина захоче зарізати цю собацюру, а при зустрічі не зможе впізнати....
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Євген Рибчинський

    @EugeneRibchins

    ·

    10 ч

    Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!

  • Valter Valter
    Никогда не поверю что его коллеги не знали чем эта мразота дышит и куда клонит. Знали но молчали. К тому же не слышал чтобы наказали притом показательно перебежчиков еще с 2014 года. Вот вам и результат. Сколько людей погибло из-за попустительства властей даже думать страшно
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