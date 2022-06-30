Экс-правохранитель сдал оккупантам списки бывших коллег и был назначен "начальником отдела полиции" в Волчанске, - прокуратура
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что во временно оккупированном Волчанске Чугуевского района бывший правоохранитель добровольно перешел на сторону страны-агрессора. Муж передал оккупантам списки правоохранителей, покинувших территорию города и оставшихся", - говорится в сообщении.
По данным досудебного следствия, подозреваемый также призвал своих бывших коллег последовать его примеру и обвинял в войне украинскую сторону. После того, как стражи порядка сняли флаг РФ со здания полиции в Волчанске и подняли флаг Украины, подозреваемый с оккупантами приехал к ним домой и провел "обыск".
В конце апреля оккупанты назначили его начальником так называемого отдела полиции в Волчанске.