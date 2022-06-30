Не считаем, что Лукашенко контролирует ситуацию и может как-то на нее повлиять, - глава МИД Латвии Ринкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что Россия и Беларусь в контексте войны в Украине являются "одним целым", и самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко ни на что в ней не влияет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ринкевич сказал в комментарии "Зеркалу".

На вопрос издания, как он оценивает вероятность того, что Беларусь вступит в войну, министр ответил: "Вступит? А что есть какие-то новости, что она вступает, за исключением того, что Лукашенко позволяет использовать российским войскам белорусскую территорию для операции в Украине?"

"Если честно, мы считаем, что должны рассматривать Беларусь как военный округ Российской Федерации с начала военной агрессии России против Украины. Мы не считаем, что Лукашенко контролирует ситуацию и может как-то на нее повлиять", – отметил Ринкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил Лаврову, что в Беларуси нет складов с ядерным оружием

Он уточнил, что Латвия рассматривает Беларусь как соагрессора в войне с Россией против Украины.

"Когда принимались решения саммита НАТО по укреплению восточного фланга, Беларусь и Россия с военной точки зрения рассматривались как одно целое. Поэтому мы должны укрепить и расширить присутствие наших союзников на территории Польши и Литвы, Латвии и Эстонии", - добавил Ринкевич.