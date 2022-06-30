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Турчинов: Уже в 2018 году САУ "Богдана" готова была выполнять боевые задания. ВИДЕО

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Самоходная артиллерийская установка "Богдана" 155 "натовского" калибра на 100% украинского производства была готова выполнять боевые задания уже в 2017-2018 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке секретарь СНБО Украины 2014-2019 годов Александр Турчинов, находящийся на юго-востоке в рядах ВСУ.

По его словам, несмотря на перспективность, уже летом 2019 года проект был остановлен, "финансирование аннулировано, а испытания заблокированы".

"В результате, российское вторжение в феврале 2022 года мы встретили только с одним образцом "Богданы", которая способна эффективно уничтожать врага "натовскими" снарядами на расстоянии более 40 километров, а по своим характеристикам не уступает иностранным образцам", – сказал Турчинов, отметив , что сегодня именно за эффективное уничтожение врага на украинском острове Змеиный Главнокомандующий ВСУ генерал Залужный поблагодарил разработчиков "Богданы".

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"Эта страшная война должна научить нас прежде всего делать выводы из бездарно потерянного времени и ресурсов и понять очевидные безальтернативные приоритеты, – только мощное оружие в руках наших мужественных воинов способно защитить и освободить страну", – сказал он, добавив, что эффективное украинское оружие – залог нашей независимости и суверенитета.

По словам Турчинова, даже в условиях войны есть возможности возобновления производства украинских артиллерийских и ракетных систем. "Есть большая надежда, что это будет реализовано", – резюмировал он.

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"На видео и сама САУ "Богдана". 2018 год. В 2022 она, к сожалению, до сих пор одна", - подписал Александр Турчинов видео.

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  • Олександр Дніпро
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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це відбувається тому що багато гнид та зрадників ще нажаль залишаються на всіх гілках влади в Україні...
  • Olena Lynch
    "Хто не годує свою армію годуватиме чужу" я не пам'ятаю Хто з великих це сказав.
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