Турчинов: Уже в 2018 году САУ "Богдана" готова была выполнять боевые задания. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке секретарь СНБО Украины 2014-2019 годов Александр Турчинов, находящийся на юго-востоке в рядах ВСУ.
По его словам, несмотря на перспективность, уже летом 2019 года проект был остановлен, "финансирование аннулировано, а испытания заблокированы".
"В результате, российское вторжение в феврале 2022 года мы встретили только с одним образцом "Богданы", которая способна эффективно уничтожать врага "натовскими" снарядами на расстоянии более 40 километров, а по своим характеристикам не уступает иностранным образцам", – сказал Турчинов, отметив , что сегодня именно за эффективное уничтожение врага на украинском острове Змеиный Главнокомандующий ВСУ генерал Залужный поблагодарил разработчиков "Богданы".
"Эта страшная война должна научить нас прежде всего делать выводы из бездарно потерянного времени и ресурсов и понять очевидные безальтернативные приоритеты, – только мощное оружие в руках наших мужественных воинов способно защитить и освободить страну", – сказал он, добавив, что эффективное украинское оружие – залог нашей независимости и суверенитета.
По словам Турчинова, даже в условиях войны есть возможности возобновления производства украинских артиллерийских и ракетных систем. "Есть большая надежда, что это будет реализовано", – резюмировал он.
"На видео и сама САУ "Богдана". 2018 год. В 2022 она, к сожалению, до сих пор одна", - подписал Александр Турчинов видео.