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Внутри Лисичанска боев нет, город не окружен, - руководитель Луганской ОВА Гайдай

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Внутри Лисичанска боев нет, город не окружен, - руководитель Луганской ОВА Гайдай
Российские оккупанты подходят к Лисичанску Луганской области с разных сторон, однако город не окружен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне подходят к Лисичанску с разных сторон. Рашисты отчитываются, что контролируют чуть ли не половину города, и что Лисичанск оцеплен - это ложь", - отметил он.

Гайдай отметил, что эвакуация из города пока невозможна из-за мощных обстрелов.

Также подъездные дороги к Лисичанску оккупанты минируют противотанковыми минами.

Читайте: Уходить из Лисичанска не планируем, - Генштаб

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Топ комментарии

  • Bird Jackdaw
    Я вражений від вас цензорята, то ви пригаєте до небес від успіху та одні прокьони від невдач і позазкові настрої, це війна панове тут буває різне
  • Maxim Ak-Murza
    Неоднозначную реакцию у меня Гайдай вызывает. Он на Малхасяна похож.
  • Олег Кущ 3c573107
    Следим за руками
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