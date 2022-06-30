Папа Римский Франциск косвенно обвинил Россию в империализме
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.
Папа, выступая перед делегацией православных лидеров в Риме, назвал войну противостоянием христиан друг против друга.
"Примирение между разделенными христианами, как средство содействия миру между находящимися в конфликте народами, чрезвычайно актуально в эти дни, поскольку наш мир разрушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой многие христиане воюют друг с другом", - сказал Папа. .
Франциск, имея в виду Россию, также сказал, что все должны "признать, что вооруженное завоевание, экспансионизм и империализм не имеют ничего общего с царством, провозглашенным Иисусом".
Отметим, что второй день подряд Папа Римский говорил о войне в Украине. Вчера он осудил удар по торговому центру в городе Кременчуг.