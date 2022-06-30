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Беларусь вводит безвизовый режим с Польшей

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Беларусь вводит безвизовый режим с Польшей
Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

"С целью поддержки добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно", - говорится в сообщении.

Поляки смогут пересекать границу в пунктах пропуска на белорусско-польском участке без визы. Также граждане Польши смогут посещать пограничную зону без пропуска. При въезде в Беларусь достаточно устно уведомить сотрудника органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.

Отмечается, что для безвизового въезда в Беларусь нужно будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при прохождении на автомобиле) и иметь медицинскую страховку.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Поляки мабуть будуть в захваті...
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Поляки поедут на заработки - собирать картоху.
  • botoks
    чтобы поляки бежали от "капиталистического ада" в свободную демократическую Беларусь
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