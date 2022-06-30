Самолет с ранеными украинцами прибыл в Германию
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В аэропорт немецкого Гамбурга в четверг прибыл самолет Scandinavian Airlines с ранеными украинцами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
По данным местных органов здравоохранения, пятеро пациентов останутся в Гамбурге, а остальные будут распределены в клиники других федеральных земель.
Федеральное управление гражданской обороны и помощи в стихийных бедствиях не готово предоставить информацию о том, сколько всего пациентов находилось на борту самолета.
Это не первый случай, когда раненые украинцы прибывали в Германию для лечения.