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У нас много единомышленников в мире, - Путин

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У нас много единомышленников в мире, - Путин
Президент РФ Владимир Путин считает, что у России много единомышленников, но они боятся поднять головы и сказать об этом вслух.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "РИА Новости"

Путин подчеркнул: "Догматизм, бремя прошлого, нежелание смотреть в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада.

Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух.

Их много, этих единомышленников: государств, людей и народов, которые хотят идти по собственной дороге, основанной на принципах подлинной многосторонности".

Путин заявил, что те, о ком он говорит, думают с Россией "приблизительно в одинаковом режиме" и думают так же, как и РФ.

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  • Саша Пончик
    Что оно это ипанутое несёт. Хотя ватный скот схавает.
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    расія, еритрея, сирія, їблорусь, кндр, сомалі, куба - Клуб Півнів
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    Говорит, что дебилов хватает❗ И их так просто не искоренить
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