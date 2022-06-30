Запад использует Украину для сдерживания России, - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что Запад использует Украину для сдерживания России в стремлении развиваться на основе традиционных ценностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Так называемый коллективный Запад (...) в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель (...) является тем самым обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются", - сказал Путин, выступая в штаб-квартире СВР.

По его словам, "наглядное подтверждение тому – судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня – миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию".

Эти попытки сдерживания, считает Путин, не что иное, как желание не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной основе традиционных ценностей. "Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией", – заявил он.

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