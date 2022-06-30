Оккупанты обстреляли две громады Сумской области, пострадавших нет, - Живицкий
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Российские оккупанты в четверг обстреляли две громады Сумской области, без пострадавших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава военной администрации Дмитрий Живицкий.
"В полдень россияне обстреляли территории Белопольской громады, 20 минометных выстрелов. В час дня, в районе с. Бояро-Лежачие Новослободской громады зафиксировали 15 пулеметных выстрелов", - отметил он.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.