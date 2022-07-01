Новости • Агрессия России против Украины, Война

Помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом, - Данилов

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Помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом, - Данилов
В Украине закончили проверку Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей по поводу угрозы из Беларуси. Однако самая сложная ситуация в Лисичанске, непростая – возле Изюма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, сегодня было заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали ситуацию по всему фронту.

"Мы осознаем, какие планы есть у РФ, чем они на сегодня должны заниматься. Нам поступает помощь, но не в том количестве, чтобы у нас был паритет в тяжелом вооружении. Но думаю, что в ближайшее время этот паритет будет достигнут", - сказал Данилов.

Он напомнил, что ракетные обстрелы ведутся из Каспия, Крыма, территории Беларуси, РФ. Враг коварен и может поразить любой город нашей страны, не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Нас ждет очень сложная война, и, кроме нас, нашу страну никто защищать не будет, добавил секретарь СНБО.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    мерзота ЗЕлена, краще скажіть чому ви вбивали 3 роки поспіль власне українське виробництво новітньої зброї??? Де наші дивізіони з Богданами 155 мм? Де Нептуни? Де Вільхи?? Вони не гірші, ба навіть кращі по показниках, ніж інші аналоги. Ви спеціально роззброювали країну, натомість встилали дороги щоб окупанту було зручніше... Це на вашій совісті всі окуповані та зруйновані міста, всі вбиті українці!!! Нема вам, виродки, прощення!
  • 5 копійок
    На дай не звикай. Потрібно своє мати.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Скільки ви будете направляти бидломасу в бік західних країн, що мол вони не дають в достатній кількості зброї? Візьміть свою із-під асфальту, куди ви її закатали! Витратили всі бюджетні гроші, час і ще звинувачують когось, а не себе. Дістали вже бариги і брехуни, а точніше вороги України.
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