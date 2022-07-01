Помощи все еще недостаточно, чтобы у нас был паритет с врагом, - Данилов
3 34717
В Украине закончили проверку Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей по поводу угрозы из Беларуси. Однако самая сложная ситуация в Лисичанске, непростая – возле Изюма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере секретаря СНБО Алексея Данилова.
По его словам, сегодня было заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали ситуацию по всему фронту.
"Мы осознаем, какие планы есть у РФ, чем они на сегодня должны заниматься. Нам поступает помощь, но не в том количестве, чтобы у нас был паритет в тяжелом вооружении. Но думаю, что в ближайшее время этот паритет будет достигнут", - сказал Данилов.
Он напомнил, что ракетные обстрелы ведутся из Каспия, Крыма, территории Беларуси, РФ. Враг коварен и может поразить любой город нашей страны, не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Нас ждет очень сложная война, и, кроме нас, нашу страну никто защищать не будет, добавил секретарь СНБО.