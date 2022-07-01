Германия боится военного конфликта с РФ из-за действий Литвы относительно Калининграду, – Spiegel

По данным Spiegel, правительство Германии возмущено действиями Литвы, которая ограничила транзит подсанкционных грузов по железной дороге в Калининград из других регионов России и обратно. В ФРГ опасаются, что базирующиеся в Литве немецкие солдаты могут быть вовлечены в возможный военный конфликт с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен производиться через территорию ЕС. "Это транспорт из России в Россию. Это разрешено", - считают в правительстве Германии.

В Берлине опасаются эскалации конфликта с Россией. Там считают, что Москва может применить силу для создания наземного коридора. Канцлер Олаф Шольц неоднократно отмечал, что одной из его важнейших целей является предотвращение превращения НАТО на партию войны. В Литве дислоцируются немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в возможный конфликт.

30 июня литовские чиновники заявили: "Немцы оказывают давление на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на Калининград. Они опасаются, что их солдаты могут ввязаться в военный конфликт и дать себя запугать России".

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Уже около двух недель Еврокомиссия и Литва обсуждают, подпадают ли транзитные товары для Калининграда под санкции ЕС.

Решение Брюсселя по этому вопросу должно быть готово к 10 июля, когда вступят в силу следующие санкции, сообщает издание. Литва настаивает на соблюдении закона при толковании санкций. "Мы не изменили своего отношения, ЕС изменил", – говорят в Вильнюсе.

Еще в апреле Еврокомиссия заверила, что санкции будут также применяться к транзиту в Калининград и с него — "каждый раз, когда товары из России пересекают границу ЕС как по железной дороге, так и по суше", - отмечает Spiegel.

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