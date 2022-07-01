800 американских компаний готовы производить оружие для Украины, - CNN

По данным CNN, Пентагон рассматривает предложения американских коммерческих компаний по производству вооружений для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Пентагон рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по инновационному оружию, которое они могли бы разработать и изготовить для использования Украиной в борьбе против российской агрессии. Ожидается, что в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие именно идеи он будет развивать.

Запрос министерства в компании включал средства противовоздушной обороны, противотанковые, противопехотные, береговые, беспилотные авиационные системы, контрбатарейную и защищенную связь.

При этом Пентагон рассматривает потенциальные предложения, которые могут быть реализованы менее чем за 30, а также проекты, на осуществление которых понадобится более 180 дней. Он также просит компании подробно описать, на какой тип воздушной, наземной или морской платформы может быть поставлено их оружие, и есть ли уже что-нибудь в производстве.

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"В частности, министерство изучает варианты, позволяющие ускорить производство и увеличить мощность промышленной базы для оружия и снаряжения, которые можно было бы быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и доказавшие свою эффективность на поле боя", - говорится в сообщении Министерства обороны США .