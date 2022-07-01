800 американских компаний готовы производить оружие для Украины, - CNN
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Пентагон рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по инновационному оружию, которое они могли бы разработать и изготовить для использования Украиной в борьбе против российской агрессии. Ожидается, что в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие именно идеи он будет развивать.
Запрос министерства в компании включал средства противовоздушной обороны, противотанковые, противопехотные, береговые, беспилотные авиационные системы, контрбатарейную и защищенную связь.
При этом Пентагон рассматривает потенциальные предложения, которые могут быть реализованы менее чем за 30, а также проекты, на осуществление которых понадобится более 180 дней. Он также просит компании подробно описать, на какой тип воздушной, наземной или морской платформы может быть поставлено их оружие, и есть ли уже что-нибудь в производстве.
"В частности, министерство изучает варианты, позволяющие ускорить производство и увеличить мощность промышленной базы для оружия и снаряжения, которые можно было бы быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и доказавшие свою эффективность на поле боя", - говорится в сообщении Министерства обороны США .