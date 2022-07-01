Санкции против России могут стать поводом к войне, - экс-президент РФ Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже как "casus belli" (повод для войны – ред.).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Медведев заявил на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, сообщает РИА Новости

Он отметил: "Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli.

В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону.

По словам Медведева, якобы "хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа, как говорят сами наши оппоненты, на объявление экономической войны".

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