Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, 10 погибших, - Братчук

В Одесской области зафиксировано попадание вражеской ракеты, в результате чего погибли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"По Одесщине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря.

Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе", – говорится в сообщении.

Братчук сообщил, что в 9-этажке полностью разрушен один подъезд.

Кроме того, по его словам, из-под завалов изъяты тела 6 погибших, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка.

"Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв.м", – написал Братчук.

На базе отдыха возгораний не было обнаружено, только разрушение. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

Позже Братчук добавил, что "число погибших в результате попадания в многоэтажку выросло до десяти человек".

Также читайте: Во время освобождения острова Змеиный был уничтожен вертолет Ка-52 оккупантов, - ОК "Південь"