Российские оккупанты активизировали боевые действия на Краматорском направлении, - Генштаб ВСУ

Российские захватчики активизировали боевые действия на Краматорском направлении, а также пытаются взять под контроль Луганскую область.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 01 июля в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто двадцать восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливает подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий.

Так, из артиллерии, оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Базалиевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чеполь, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб.

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В Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение. Агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушевахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

В Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в районе Лисичанска с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведение штурмовых действий с целью блокирования логистического обеспечения наших подразделений.

На Лисичанском направлении обстреливает наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеет.

Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха нет.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы наших позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Южнобугском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое. Вел воздушную разведку БПЛА.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов.